Лавров и глава МИД Турции обсудят содействие новым сирийским властям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
- В ходе визита главы МИД обсудят содействие новым сирийским властям в налаживании политического диалога в стране.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в ходе его визита в Москву обсудят тематику содействия новым сирийским властям в налаживании в стране политического диалога, сообщает МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
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"Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации положения в Сирии. Сергей Лавров и Хакан Фидан затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.