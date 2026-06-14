Лавров и глава МИД Турции обсудят содействие новым сирийским властям

«

"Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации положения в Сирии. Сергей Лавров и Хакан Фидан затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.