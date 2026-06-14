Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Турции обсудят содействие новым сирийским властям - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 14.06.2026 (обновлено: 15:23 14.06.2026)
Лавров и глава МИД Турции обсудят содействие новым сирийским властям

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудят содействие новым сирийским властям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
  • В ходе визита главы МИД обсудят содействие новым сирийским властям в налаживании политического диалога в стране.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в ходе его визита в Москву обсудят тематику содействия новым сирийским властям в налаживании в стране политического диалога, сообщает МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
«

"Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации положения в Сирии. Сергей Лавров и Хакан Фидан затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Сотрудничество России и Сирии развивается очень активно, заявили в МИД
10 июня, 11:49
 
ТурцияМоскваРоссияСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала