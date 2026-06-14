Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 14.06.2026 (обновлено: 15:22 14.06.2026)
Лавров обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудит с главой МИД Турции Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15–17 июня.
  • На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, палестинскую проблему и обстановку в Черноморском регионе.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, палестинскую проблему, а также обстановку в черноморском регионе, сообщает МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщала, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
"В ходе встречи министры планируют обсудить текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии в отношении Ирана, перспективы урегулирования палестинской проблемы. Состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Лавров и глава МИД Турции обсудят содействие новым сирийским властям
Вчера, 15:09
 
ТурцияБлижний ВостокРоссияВ миреМоскваСергей ЛавровХакан ФиданМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала