Лавров обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15–17 июня.
- На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, палестинскую проблему и обстановку в Черноморском регионе.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, палестинскую проблему, а также обстановку в черноморском регионе, сообщает МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщала, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня.
"В ходе встречи министры планируют обсудить текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии в отношении Ирана, перспективы урегулирования палестинской проблемы. Состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.