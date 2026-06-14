Лавров обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, палестинскую проблему, а также обстановку в черноморском регионе, сообщает МИД РФ.