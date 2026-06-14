"Нельзя разглашать": премьер Латвии проговорился об украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Латвии приняли секретное решение, связанное с залетающими в республику украинскими БПЛА.
- Премьер страны Андрис Кулбергс пояснил, что Рига подписала соглашение с Киевом и начала работу по предотвращению появления дронов в своем воздушном пространстве.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Латвии приняли секретное решение, связанное с залетающими в республику украинскими БПЛА, утверждает премьер-министр Андрис Кулбергс.
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"Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы", — рассказал он в интервью телеканалу Delfi TV.
По словам премьера, если бы это решение реализовали на практике, оно дало бы больше возможностей, чтобы предотвращать появление дронов в воздушном пространстве Латвии.
"Вот почему мы так быстро подписали соглашение (c Киевом. — Прим. ред.), практическая работа уже ведется прямо сейчас. Конечно, для полной реализации этого спектра задач нам придется полагаться на цикл производства оборудования или цикл закупок", — добавил Кулбергс.
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В среду премьер по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что в Латвию пригласят группу украинских специалистов якобы для борьбы с БПЛА.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса беспилотников ВСУ на территории стран Балтии. В понедельник Bооруженные силы Латвии сообщили, что истребители НАТО сбили один из них над территорией республики.
Москва ранее сделала Риге, Вильнюсу и Таллину специальные предупреждения из-за предоставления воздушного пространства для пролета украинских дронов.