"Нельзя разглашать": премьер Латвии проговорился об украинских БПЛА

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"Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы", — рассказал он в интервью телеканалу Delfi TV.