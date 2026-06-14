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В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина - РИА Новости, 14.06.2026
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12:49 14.06.2026
В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина

В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадал 35-летний мужчина

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово Курской области.
  • Пострадал 35-летний мужчина, получивший акубаротравму и ожог правой кисти.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вражеский дрон атаковал автомобиль в Курской области, пострадал 35-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что медики на месте оказали помощь пострадавшему, он будет наблюдаться амбулаторно.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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