В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово Курской области.
- Пострадал 35-летний мужчина, получивший акубаротравму и ожог правой кисти.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вражеский дрон атаковал автомобиль в Курской области, пострадал 35-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что медики на месте оказали помощь пострадавшему, он будет наблюдаться амбулаторно.
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