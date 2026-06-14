Диалога России-США по культуре в официальной плоскости нет, заявили в РКЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог в сфере культуры между Россией и США в официальной плоскости полностью прекратился.
- Гастроли российских исполнителей и коллективов стали невозможны из-за сложностей с визами, университеты остановили программы обменов.
- Российский культурный центр в Вашингтоне остается практически единственным проводником русской культуры в США и продолжает организовывать мероприятия, связанные с важными историческими датами и проектами по продвижению русской культуры.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Диалог в сфере культуры между Россией и США в официальной плоскости полностью прекратился, гастроли россиян стали невозможны из-за сложностей с визами, университеты остановили программы обменов, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.
"В мае 2022 года был расторгнут Меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, который был подписан Россией и США в 1998 году. После этого диалог в официальной плоскости прекратился полностью: гастроли именитых российских исполнителей и коллективов невозможны из-за сложности получения виз, университеты приостановили программы обменов и так далее", - сказала Головащенко.
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Она подчеркнула, что РКЦ остался по сути единственным проводником русской культуры в США. "В настоящее время вокруг РКЦ собрался мощный костяк неравнодушных людей, которые готовы помогать в этой работе", - сказала Головащенко.
"В начале года мы открыли Исторический клуб, который с успехом провел несколько мероприятий, приуроченных к важным датам нашей истории: 27 января - День снятия блокады Ленинграда; 28 марта - 250-летие Большого театра; 6 июня - День Русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Важно, что Исторический клуб будет работать как самостоятельная организация, занимаясь продвижением русской культуры и образовательными проектами. У нас регулярно проходят лекции по истории Русской Америки, а недавно мы проводили конференцию о форте Росс - главном русском месте на территории США - и о важности сохранения российского культурного наследия этого объекта", - сообщила она.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.