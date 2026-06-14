Диалога России-США по культуре в официальной плоскости нет, заявили в РКЦ

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Диалог в сфере культуры между Россией и США в официальной плоскости полностью прекратился, гастроли россиян стали невозможны из-за сложностей с визами, университеты остановили программы обменов, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.

Она подчеркнула, что РКЦ остался по сути единственным проводником русской культуры в США. "В настоящее время вокруг РКЦ собрался мощный костяк неравнодушных людей, которые готовы помогать в этой работе", - сказала Головащенко.