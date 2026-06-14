СМИ: в штате Вашингтон разбился истребитель F/A-18 Hornet

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военным самолетом, который потерпел крушение в американском штате Вашингтон, оказался истребитель F/A-18 Hornet корпуса морской пехоты США.
- Истребитель совершал учебный полет и разбился в горах, после чего начался лесной пожар.
- Пилот катапультировался и получил незначительные травмы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Упавшим в американском штате Вашингтон военным самолетом оказался истребитель корпуса морской пехоты США F/A-18 Hornet, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление одиннадцатой авиагруппы третьего авиакрыла корпуса.
Ранее о крушении военного самолета в районе озера Римрок и последовавшем пожаре сообщал местный телеканал Komo News.
"В заявлении говорится о крушении около полудня… с участием одного из самолетов F/A-18 Hornet, базирующихся на авиабазе корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии", - сообщает телеканал.
По его данным, истребитель совершал учебный полет, когда потерпел крушение в горах штата Вашингтон, после чего начался лесной пожар. Пилот катапультировался и получил незначительные травмы, его подобрали сотрудники офиса местного шерифа.
В подразделении, к которому относился самолет, предупредили, что расследование может занять не один месяц. Другие детали там предоставить пока отказались.