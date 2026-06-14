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СМИ: в штате Вашингтон разбился истребитель F/A-18 Hornet - РИА Новости, 14.06.2026
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06:03 14.06.2026 (обновлено: 06:22 14.06.2026)
СМИ: в штате Вашингтон разбился истребитель F/A-18 Hornet

NBC: в штате Вашингтон разбился истребитель F/A-18 Hornet

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военным самолетом, который потерпел крушение в американском штате Вашингтон, оказался истребитель F/A-18 Hornet корпуса морской пехоты США.
  • Истребитель совершал учебный полет и разбился в горах, после чего начался лесной пожар.
  • Пилот катапультировался и получил незначительные травмы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Упавшим в американском штате Вашингтон военным самолетом оказался истребитель корпуса морской пехоты США F/A-18 Hornet, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление одиннадцатой авиагруппы третьего авиакрыла корпуса.
Ранее о крушении военного самолета в районе озера Римрок и последовавшем пожаре сообщал местный телеканал Komo News.
"В заявлении говорится о крушении около полудня… с участием одного из самолетов F/A-18 Hornet, базирующихся на авиабазе корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии", - сообщает телеканал.
По его данным, истребитель совершал учебный полет, когда потерпел крушение в горах штата Вашингтон, после чего начался лесной пожар. Пилот катапультировался и получил незначительные травмы, его подобрали сотрудники офиса местного шерифа.
В подразделении, к которому относился самолет, предупредили, что расследование может занять не один месяц. Другие детали там предоставить пока отказались.
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В миреВашингтон (штат)СШАNBCF/A-18
 
 
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