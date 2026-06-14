Финансист объяснила, что понадобится с 1 июля для получения кредита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России продолжает ужесточать правила кредитования.
- С 1 июля 2026 года к «самозаявленному» доходу будет применяться дисконт 10%, и он не должен превышать среднедушевой доход по региону.
- С 1 июля 2027 года упрощенный подход к учету доходов отменят полностью, и неподтвержденные доходы перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредит.
МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. Банк России продолжает ужесточать правила кредитования. О том, какие документы понадобятся с 1 июля и что будет с “самозаявленным” доходом, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
“Уже сейчас в расчёт идут только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи — всё это больше не повышает кредитный лимит”, — отметила она.
С 1 июля 2026 года к "самозаявленному" доходу, который клиент указывает в анкете без подтверждения, будет применяться дисконт 10%. Это означает, что банк сможет учесть только 90% от заявленной суммы. Кроме того, она не должна превышать среднедушевой доход по региону согласно данным Росстата.
Ещё через год, с 1 июля 2027 года, упрощённый подход отменят полностью. Неподтверждённые доходы перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредит. Для заёмщиков это означает, что крупный кредит без подтверждённого дохода будет взять всё сложнее. Поэтому следует заранее просчитать возможность подтвердить доходы документально, заключила Белянчикова.