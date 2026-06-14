Финансист объяснила, что понадобится с 1 июля для получения кредита

“Уже сейчас в расчёт идут только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи — всё это больше не повышает кредитный лимит”, — отметила она.