ВС России проводят поиск отдельных разрозненных групп ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Штурмовые группы российской группировки "Запад" проводят поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков в освобожденных кварталах Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.