ВС России проводят поиск отдельных разрозненных групп ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые группы российской группировки «Запад» проводят поиск и уничтожение разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков в освобожденных кварталах Красного Лимана в ДНР.
- Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Штурмовые группы российской группировки "Запад" проводят поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков в освобожденных кварталах Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.
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"В освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", - говорится в сводке российского ведомства.
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22 июня 2022, 17:18