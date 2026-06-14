В Самарской области изъяли корову с положительным тестом на бруцеллез

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хворостянском районе Самарской области у коровы обнаружили бруцеллез.
- Животное изъяли, в животноводческом помещении, где содержался скот, проводится дезинфекция.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Одна корова была изъята в Хворостянском районе Самарской области в связи с положительным тестом на бруцеллез, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.
Ранее комитет ветеринарии региона объявил карантин из-за случая бруцеллеза крупного рогатого скота в Хворостянском районе Самарской области. В селе Новокуровка и соседних населенных пунктах ввели ограничения.
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"В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (одна корова). В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция", - говорится в комментарии министра, который опубликовало областное правительство в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что угроза распространения заболевания снята, очаг локализован, но пока действуют карантинные меры. Ранее в этом же муниципальном районе был выявлен бруцеллез у трех голов крупного рогатого скота.