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В Самарской области изъяли корову с положительным тестом на бруцеллез - РИА Новости, 14.06.2026
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17:51 14.06.2026 (обновлено: 17:52 14.06.2026)
В Самарской области изъяли корову с положительным тестом на бруцеллез

Попов: в Самарской области изъяли корову с положительным тестом на бруцеллез

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКорова на молочной ферме
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Корова на молочной ферме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хворостянском районе Самарской области у коровы обнаружили бруцеллез.
  • Животное изъяли, в животноводческом помещении, где содержался скот, проводится дезинфекция.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Одна корова была изъята в Хворостянском районе Самарской области в связи с положительным тестом на бруцеллез, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.
Ранее комитет ветеринарии региона объявил карантин из-за случая бруцеллеза крупного рогатого скота в Хворостянском районе Самарской области. В селе Новокуровка и соседних населенных пунктах ввели ограничения.
«

"В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (одна корова). В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция", - говорится в комментарии министра, который опубликовало областное правительство в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что угроза распространения заболевания снята, очаг локализован, но пока действуют карантинные меры. Ранее в этом же муниципальном районе был выявлен бруцеллез у трех голов крупного рогатого скота.
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