Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы и ударные дроны "Южной" группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, технику и наземных роботов ВСУ в районе Константиновки.

Для поражения выявленных целей применяются ударные FPV-дроны и беспилотные аппараты самолетного типа в зависимости от характера и удаленности цели.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артиллеристы и ударные дроны "Южной" группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, технику и наземных роботов ВСУ в районе Константиновки, сообщает Минобороны РФ.

"Артиллеристы и расчеты ударных дронов войск беспилотных систем в составе "Южной" группировки войск уничтожили пункты управления БпЛА, бронированную и автомобильную технику, НРТК (наземные робототехнические комплексы - ред.), а также живую силу подразделений ВСУ в районе Константиновки ДНР", - говорится в сообщении

Отмечается, что операторы разведывательных дронов обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах. На основе полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника.

"В районе населенного пункта Константиновка артиллеристы "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач нанесли серию точных ударов по ключевым объектам ВСУ", - добавили в МО РФ

В ведомстве указали, что для поражения выявленных целей также применяются ударные FPV-дроны и беспилотные аппараты самолетного типа в зависимости от характера и удаленности цели.

Также Минобороны показало кадры работы оператора ударных дронов подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки. Они уничтожили пункты управления БПЛА, оборудованные в жилой застройке.

"В результате точных ударов объекты противника были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием", - отметили в МО РФ.