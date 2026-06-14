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ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в районе Константиновки - РИА Новости, 14.06.2026
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19:21 14.06.2026 (обновлено: 19:29 14.06.2026)
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в районе Константиновки

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы и ударные дроны "Южной" группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, технику и наземных роботов ВСУ в районе Константиновки.
  • Для поражения выявленных целей применяются ударные FPV-дроны и беспилотные аппараты самолетного типа в зависимости от характера и удаленности цели.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артиллеристы и ударные дроны "Южной" группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, технику и наземных роботов ВСУ в районе Константиновки, сообщает Минобороны РФ.
"Артиллеристы и расчеты ударных дронов войск беспилотных систем в составе "Южной" группировки войск уничтожили пункты управления БпЛА, бронированную и автомобильную технику, НРТК (наземные робототехнические комплексы - ред.), а также живую силу подразделений ВСУ в районе Константиновки ДНР", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что операторы разведывательных дронов обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах. На основе полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника.
"В районе населенного пункта Константиновка артиллеристы "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач нанесли серию точных ударов по ключевым объектам ВСУ", - добавили в МО РФ.
В ведомстве указали, что для поражения выявленных целей также применяются ударные FPV-дроны и беспилотные аппараты самолетного типа в зависимости от характера и удаленности цели.
Также Минобороны показало кадры работы оператора ударных дронов подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки. Они уничтожили пункты управления БПЛА, оборудованные в жилой застройке.
"В результате точных ударов объекты противника были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием", - отметили в МО РФ.
Кроме того, расчеты ударных дронов группировки уничтожили несколько единиц бронированной и автомобильной техники с живой силой ВСУ, наземные робототехнические комплексы, используемые противником для доставки продовольствия и боеприпасов на свои позиции.
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