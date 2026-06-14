Артиллеристы уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы "Южной" группировки войск нанесли удары по ключевым объектам ВСУ в Константиновке в ДНР.
- Уничтожены два пункта управления беспилотниками ВСУ вместе с личным составом и специализированным оборудованием.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск нанесли серию точных ударов по ключевым объектам ВСУ в Константиновке в ДНР, уничтожив два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Константиновка операторами разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск были выявлены два пункта управления БПЛА ВСУ. оборудованных в жилой застройке города.
"После верификации цели координаты были переданы артиллерийскому расчету. В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием", - говорится в сообщении российского ведомства.
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