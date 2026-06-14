ВС России освободили 117 зданий в Константиновке за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия освободила 117 зданий в Константиновке за сутки.
- Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская армия освободила 117 зданий в Константиновке, уничтожив 90 военнослужащих ВСУ, три бронеавтомобиля и 20 пикапов, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов", - говорится в сообщении.
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