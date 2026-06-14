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Российские штурмовики ведут активное наступление в Константиновке - РИА Новости, 14.06.2026
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12:26 14.06.2026 (обновлено: 12:55 14.06.2026)
Российские штурмовики ведут активное наступление в Константиновке

В Константиновке штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики ВС РФ
Штурмовики ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия ведет активные наступательные действия в Константиновке в ДНР.
  • За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская армия ведет активные наступательные действия в Константиновке в ДНР, продолжает уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, сообщило Минобороны РФ.
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"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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