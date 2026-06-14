Российские штурмовики ведут активное наступление в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия ведет активные наступательные действия в Константиновке в ДНР.
- За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская армия ведет активные наступательные действия в Константиновке в ДНР, продолжает уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, сообщило Минобороны РФ.
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"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.
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