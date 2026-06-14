Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина как государство обречена с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия.
- По его словам, Западу Киев нужен только для ослабления Москвы.
- Константинов добавил, что нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина как государство обречена с такими союзниками как Франция, Британия и Германия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы.
"Украина с такими союзниками как Франция, Британия и Германия обречена", - сказал Константинов.
По его словам, Западу Украина нужна только для ослабления России.
"Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии, для них это не более чем буферная зона", - подчеркнул Константинов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров нынешнюю линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.