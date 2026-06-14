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Украина обречена с союзниками в лице "евротройки", считает Константинов - РИА Новости, 14.06.2026
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17:27 14.06.2026
Украина обречена с союзниками в лице "евротройки", считает Константинов

Константинов: Украина обречена с союзниками в лице Франции, Британии и Германии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина как государство обречена с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия.
  • По его словам, Западу Киев нужен только для ослабления Москвы.
  • Константинов добавил, что нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина как государство обречена с такими союзниками как Франция, Британия и Германия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы.
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"Украина с такими союзниками как Франция, Британия и Германия обречена", - сказал Константинов.
По его словам, Западу Украина нужна только для ослабления России.
"Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии, для них это не более чем буферная зона", - подчеркнул Константинов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров нынешнюю линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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В миреУкраинаФранцияГерманияВладимир КонстантиновЭммануэль МакронВеликобританияФридрих МерцКир Стармер
 
 
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