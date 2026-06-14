СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина как государство обречена с такими союзниками как Франция, Британия и Германия.

"Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии, для них это не более чем буферная зона", - подчеркнул Константинов.