Названа стоимость самой дорогой зарубежной командировки россиян весной

Краткий пересказ от РИА ИИ Самая дорогая командировка российских специалистов весной 2026 года обошлась в 1,2 миллиона рублей за пять ночей в пятизвездочном отеле Каира для шести сотрудников.

По России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для шестерых работников на неделю с размещением в четырехзвездочном отеле за 375 тысяч рублей.

Деловые поездки по России составляют основную долю заказов от компаний — 86,9%.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самая дорогая командировка российских специалистов весной 2026 года обошлась в 1,2 миллиона рублей, так, шесть сотрудников проживали пять ночей в пятизвездочном отеле Каира, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" Степан Мастрюков.

"Самым дорогим отельными бронированием за рубежом стал заказ в Каире : в городе группа из шести сотрудников проживала пять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками. Компания заплатила на эту деловую поездку 1,2 миллиона рублей", - сказал Мастрюков.

По его словам, по России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для шестерых работников на неделю с размещением в четырехзвездочном отеле за 375 тысяч рублей.

Мастрюков рассказал, что весной текущего года доля командировок по стране составила 86,9%. "Деловые поездки по России составляют основную долю заказов от компаний", - сказал он.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Белоруссию, Турцию, Так, по России компании чаще всего ездят в командировки в Москву Краснодар . При этом за границу отправляются в Китай Казахстан , а также в Узбекистан

При этом внутри страны гостиницы бронируются в среднем на 2,1 дня, а при зарубежных визитах — на 2,9 дня. "Средняя частота весенних командировок для компании – восемь поездок в месяц", - поделился Мастрюков.

Однако чаще остальных ездят по работе представители культуры и спорта, совершая в среднем 72 поездки в месяц.

В свою очередь административный персонал и работники компаний сервисной сферы отправляются в поездки около 10 раз в месяц, а сотрудники производственного сектора – девять раз.