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Названа стоимость самой дорогой зарубежной командировки россиян весной - РИА Новости, 14.06.2026
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06:47 14.06.2026
Названа стоимость самой дорогой зарубежной командировки россиян весной

Самая дорогая зарубежная командировка россиян весной стоила 1,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самая дорогая командировка российских специалистов весной 2026 года обошлась в 1,2 миллиона рублей за пять ночей в пятизвездочном отеле Каира для шести сотрудников.
  • По России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для шестерых работников на неделю с размещением в четырехзвездочном отеле за 375 тысяч рублей.
  • Деловые поездки по России составляют основную долю заказов от компаний — 86,9%.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самая дорогая командировка российских специалистов весной 2026 года обошлась в 1,2 миллиона рублей, так, шесть сотрудников проживали пять ночей в пятизвездочном отеле Каира, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" Степан Мастрюков.
"Самым дорогим отельными бронированием за рубежом стал заказ в Каире: в городе группа из шести сотрудников проживала пять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками. Компания заплатила на эту деловую поездку 1,2 миллиона рублей", - сказал Мастрюков.
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По его словам, по России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для шестерых работников на неделю с размещением в четырехзвездочном отеле за 375 тысяч рублей.
Мастрюков рассказал, что весной текущего года доля командировок по стране составила 86,9%. "Деловые поездки по России составляют основную долю заказов от компаний", - сказал он.
Так, по России компании чаще всего ездят в командировки в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. При этом за границу отправляются в Китай, Белоруссию, Турцию, Казахстан, а также в Узбекистан.
При этом внутри страны гостиницы бронируются в среднем на 2,1 дня, а при зарубежных визитах — на 2,9 дня. "Средняя частота весенних командировок для компании – восемь поездок в месяц", - поделился Мастрюков.
Однако чаще остальных ездят по работе представители культуры и спорта, совершая в среднем 72 поездки в месяц.
В свою очередь административный персонал и работники компаний сервисной сферы отправляются в поездки около 10 раз в месяц, а сотрудники производственного сектора – девять раз.
Мастрюков обратил внимание на то, что, по данным весенних бронирований, 17% всех заказов сотрудников включали как минимум один выходной день, позволяя работнику задержаться в городе назначения и отдохнуть.
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