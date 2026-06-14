Экс-президенту Армении Кочаряну не позволили покинуть страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну.
- Офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из республики на три дня с личным визитом.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну, сообщил в воскресенье глава его офиса Баграт Микоян.
"В аэропорту "Звартноц" произошло то, что было ожидаемо. Незаконно, без какого-либо объяснения президенту (Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998-2008 годах - ред.) выезд из страны был запрещен, хотя мы заранее сообщали, что он выезжает на три дня по личным вопросам", - заявил Микоян в интервью местному Пятому каналу.
Ранее в генпрокуратуре Армении заявили, что против лидера одной из оппозиционных партий - "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна, являющегося политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Общественное телевидение Армении, ссылаясь на появившуюся в сети информацию, сообщило, что Царукяну якобы не позволили покинуть страну.