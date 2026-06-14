Экс-президенту Армении Кочаряну не позволили покинуть страну

"В аэропорту "Звартноц" произошло то, что было ожидаемо. Незаконно, без какого-либо объяснения президенту (Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998-2008 годах - ред.) выезд из страны был запрещен, хотя мы заранее сообщали, что он выезжает на три дня по личным вопросам", - заявил Микоян в интервью местному Пятому каналу.