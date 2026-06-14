Офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из Армении

ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из республики на три дня, объяснив это стремлением избежать спекуляций.

Отмечается, что в связи с частным характером многочисленных предыдущих визитов Кочаряна офис никогда заранее не предоставлял соответствующую информацию. Нынешнее уведомление в офисе объяснили "необходимостью защитить общественность" от возможных спекуляций.