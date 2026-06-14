Офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберт Кочарян планирует выехать из Армении на три дня.
- Против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.
- Офис Роберта Кочаряна заранее сообщил о его выезде, чтобы избежать спекуляций.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из республики на три дня, объяснив это стремлением избежать спекуляций.
Ранее в генпрокуратуре Армении заявили, что против лидера одной из оппозиционных партий - "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна, являющегося политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Общественное телевидение Армении, ссылаясь на появившуюся в сети информацию, сообщило, что ему якобы не позволили покинуть страну.
ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
Вчера, 17:33
"Уважаемые соотечественники, сообщаем вам, что второй президент Республики Армения Роберт Кочарян выезжает из Армении с трехдневным визитом. Визит носит личный характер, был запланирован давно и отложен из-за напряженного предвыборного графика", - говорится в сообщении офиса Кочаряна.
Отмечается, что в связи с частным характером многочисленных предыдущих визитов Кочаряна офис никогда заранее не предоставлял соответствующую информацию. Нынешнее уведомление в офисе объяснили "необходимостью защитить общественность" от возможных спекуляций.