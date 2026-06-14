Клозе: буду рад, если Месси побьет мой рекорд по голам на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирослав Клозе заявил, что будет рад, если Лионель Месси побьет принадлежащий ему рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу.
- На счету Клозе 16 голов в 24 матчах на четырех чемпионатах мира, у Месси — 13 мячей в 26 играх на пяти турнирах.
- Клозе считает, что его рекорд будет побит на текущем чемпионате мира, и его это устраивает.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что будет рад, если аргентинец Лионель Месси побьет принадлежащий ему рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу.
На счету Клозе 16 голов в 24 матчах на четырех чемпионатах мира. Месси, принявший участие в 26 играх на пяти турнирах, забил 13 мячей. Мировое первенство 2026 года может стать для Месси шестым в карьере. При этом восьмикратному обладателю "Золотого мяча" принадлежит рекорд по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах мира. У нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе 12 голов в 14 играх.
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"Я ожидаю, что мой рекорд будет побит уже на этом чемпионате мира. Это расширенный турнир, матчей стало больше, а значит, и возможностей забивать тоже. И Месси, и Мбаппе наверняка пройдут далеко по турнирной сетке, и меня это полностью устраивает. Рано или поздно мой рекорд все равно будет побит. Если это произойдет, мне будет приятно, если это сделает Месси. Я всегда был его большим поклонником, он настоящий гений", - приводит слова Клозе Goal со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
"Кроме того, я очень уважаю и тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Во времена выступлений за римский "Лацио" я немного показывал ему город, возил по разным местам. Мы хорошие друзья", - добавил экс-футболист.