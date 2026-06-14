Клозе: буду рад, если Месси побьет мой рекорд по голам на ЧМ

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"Я ожидаю, что мой рекорд будет побит уже на этом чемпионате мира. Это расширенный турнир, матчей стало больше, а значит, и возможностей забивать тоже. И Месси, и Мбаппе наверняка пройдут далеко по турнирной сетке, и меня это полностью устраивает. Рано или поздно мой рекорд все равно будет побит. Если это произойдет, мне будет приятно, если это сделает Месси. Я всегда был его большим поклонником, он настоящий гений", - приводит слова Клозе Goal со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.