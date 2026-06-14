Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявили воздушную тревогу в 21:56 по московскому времени.
- Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в некоторых районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 21.56 (совпадает с мск). Также тревогу объявили в некоторых районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областей.
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