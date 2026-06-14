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Киев вывез основные мощности и сотрудников КЗТС на запад Украины - РИА Новости, 14.06.2026
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20:38 14.06.2026
Киев вывез основные мощности и сотрудников КЗТС на запад Украины

МО РФ: Киев вывез основные мощности КЗТС и 3,5 тыс сотрудников на запад Украины

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячи сотрудников вывезены на Запад Украины.
  • Эвакуация вызвана высокими темпами продвижения подразделений «Южной» группировки войск в Константиновке.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киевский режим вывез на Запад Украины основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗТС) вместе с 3,5 тысячи сотрудников, сообщило Минобороны РФ.
Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины, отмечает МО РФ.
"По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячи сотрудников", - говорится в сообщении.
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