СМИ: Киев выполнил лишь 15 процентов реформ, необходимых для вхождения в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15 процентов от согласованных с Евросоюзом реформ.
- Условием вступления в ЕС является принятие большого количества европейских законов и получение единогласного одобрения действующих членов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15% от согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в ЕC.
"Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой", - пишет издание.
Издание напоминает, что условием вступления в ЕС является принятие большого количества европейских законов, а затем получение единогласного одобрения действующих членов. Тем не менее, Киев не ускорил реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных с ЕС в декабре 2025 года. План реформ включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), принятие антикоррупционной стратегии, а также реформы процедур назначения судей и прокуроров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.