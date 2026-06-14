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СМИ: Киев выполнил лишь 15 процентов реформ, необходимых для вхождения в ЕС - РИА Новости, 14.06.2026
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14:47 14.06.2026
СМИ: Киев выполнил лишь 15 процентов реформ, необходимых для вхождения в ЕС

Guardian: Киев выполнил лишь 15% реформ, необходимых для вступления в ЕС

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15 процентов от согласованных с Евросоюзом реформ.
  • Условием вступления в ЕС является принятие большого количества европейских законов и получение единогласного одобрения действующих членов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15% от согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в ЕC.
"Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой", - пишет издание.
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Издание напоминает, что условием вступления в ЕС является принятие большого количества европейских законов, а затем получение единогласного одобрения действующих членов. Тем не менее, Киев не ускорил реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных с ЕС в декабре 2025 года. План реформ включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), принятие антикоррупционной стратегии, а также реформы процедур назначения судей и прокуроров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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