Умерла актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актриса театра и кино Лариса Хорошилова умерла в возрасте 82 лет после болезни.
- Ее творческий путь был связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет.
- Прощание с Хорошиловой состоялось в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Актриса из сериалов "Глухарь" и "Час Волкова" Лариса Хорошилова ушла из жизни в возрасте 82 лет, сообщили в русском духовном театре "Глас".
"Восьмого июня 2026 года российская культура понесла невосполнимую утрату. На 83-м году жизни после болезни скончалась актриса театра и кино Лариса Федоровна Хорошилова", - говорится в сообщении в группе театра ВКонтакте.
Ее творческий путь был неразрывно связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет, преданно и самоотверженно служа искусству и формируя уникальный облик театра, отметили в театре.
Прощание с Хорошиловой состоялось в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве. Она была похоронена на Перепеченском кладбище рядом с супругом.
Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году она окончила театральную студию при Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова. Кроме ролей в театре она также играла в детективных сериалах таких, как "Глухарь", "Карпов", "Пятницкий" и "Час Волкова".