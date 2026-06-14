Умерла актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова

Краткий пересказ от РИА ИИ Актриса театра и кино Лариса Хорошилова умерла в возрасте 82 лет после болезни.

Ее творческий путь был связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет.

Прощание с Хорошиловой состоялось в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Актриса из сериалов "Глухарь" и "Час Волкова" Лариса Хорошилова ушла из жизни в возрасте 82 лет, сообщили в русском духовном театре "Глас".

"Восьмого июня 2026 года российская культура понесла невосполнимую утрату. На 83-м году жизни после болезни скончалась актриса театра и кино Лариса Федоровна Хорошилова", - говорится в сообщении в группе театра ВКонтакте

Ее творческий путь был неразрывно связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет, преданно и самоотверженно служа искусству и формируя уникальный облик театра, отметили в театре.

Прощание с Хорошиловой состоялось в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве. Она была похоронена на Перепеченском кладбище рядом с супругом.