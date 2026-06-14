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Умерла актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова - РИА Новости, 14.06.2026
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18:21 14.06.2026
Умерла актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова

Актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова умерла в возрасте 82 лет

© Фото : Русский духовный театр "ГЛАС"Актриса Лариса Хорошилова
Актриса Лариса Хорошилова - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Русский духовный театр "ГЛАС"
Актриса Лариса Хорошилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса театра и кино Лариса Хорошилова умерла в возрасте 82 лет после болезни.
  • Ее творческий путь был связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет.
  • Прощание с Хорошиловой состоялось в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Актриса из сериалов "Глухарь" и "Час Волкова" Лариса Хорошилова ушла из жизни в возрасте 82 лет, сообщили в русском духовном театре "Глас".
"Восьмого июня 2026 года российская культура понесла невосполнимую утрату. На 83-м году жизни после болезни скончалась актриса театра и кино Лариса Федоровна Хорошилова", - говорится в сообщении в группе театра ВКонтакте.
Ее творческий путь был неразрывно связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет, преданно и самоотверженно служа искусству и формируя уникальный облик театра, отметили в театре.
Прощание с Хорошиловой состоялось в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве. Она была похоронена на Перепеченском кладбище рядом с супругом.
Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году она окончила театральную студию при Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова. Кроме ролей в театре она также играла в детективных сериалах таких, как "Глухарь", "Карпов", "Пятницкий" и "Час Волкова".
 
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