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В Курской области при ударах БПЛА пострадали две женщины - РИА Новости, 14.06.2026
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В Курской области при ударах БПЛА пострадали две женщины

Хинштейн: в курском приграничье при ударах БПЛА пострадали две женщины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В курском приграничье две женщины пострадали при ударах БПЛА.
  • Обе пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали при ударах БПЛА в курском приграничье, они госпитализированы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В курском приграничье ранены два мирных жителя", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
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Губернатор уточнил, что дрон ВСУ атаковал Рыльск. Ранена 58-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение правой голени.
Еще один дрон нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Пострадала 74-летняя женщина. У нее слепые осколочные ранения лица, правой руки.
"Они обе доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления", - добавил Хинштейн.
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