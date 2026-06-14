В Курской области при ударах БПЛА пострадали две женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В курском приграничье две женщины пострадали при ударах БПЛА.
- Обе пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали при ударах БПЛА в курском приграничье, они госпитализированы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
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Губернатор уточнил, что дрон ВСУ атаковал Рыльск. Ранена 58-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение правой голени.
Еще один дрон нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Пострадала 74-летняя женщина. У нее слепые осколочные ранения лица, правой руки.
"Они обе доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления", - добавил Хинштейн.