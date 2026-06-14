Хэмилтон сократил отставание от Антонелли в личном зачете "Ф-1"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидера личного зачета "Формулы-1" итальянца Кими Антонелли из "Мерседеса" после седьмого этапа чемпионата - Гран-при Барселоны, который прошел на трассе Каталунья.