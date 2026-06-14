Хэмилтон сократил отставание от Антонелли в личном зачете "Ф-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидера личного зачета "Формулы-1" Кими Антонелли после победы в Гран-при Барселоны.
- На его счету стало 115 очков, в активе Антонелли осталось 156 баллов, третьим идет Джордж Расселл с 106 баллами.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидера личного зачета "Формулы-1" итальянца Кими Антонелли из "Мерседеса" после седьмого этапа чемпионата - Гран-при Барселоны, который прошел на трассе Каталунья.
На счету Хэмилтона стало 115 очков. В активе Антонелли осталось 156 баллов. Третьим в зачете пилотов идет партнер итальянца по "Мерседесу" британец Джордж Расселл (106).
Также в первую десятку входят: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 75 очков; 5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 73; 6. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен") - 68; 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 55; 8. Пьер Гасли (Франция, "Альпин") - 41; 9. Изак Хаджар (Франция, "Ред Булл") - 34; 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз") - 26.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (262 очка), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (190), "Макларен" (141), "Ред Булл" (89) и "Альпин" (60).
Следующий этап - Гран-при Австрии - пройдет на гоночной трассе в Шпильберге с 26 по 28 июня.