В Харькове прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
- В городе с 21:24 звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрыве в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 21.24 (совпадает с мск) в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
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