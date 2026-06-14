В Харькове прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

В городе с 21:24 звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрыве в Харькове

"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".