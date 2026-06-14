На границе Казахстана с Россией образовалось скопление грузовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ В пункте пропуска "Косак" на границе Казахстана и России образовалось скопление грузовиков из-за сезонного роста перевозок овощей и фруктов.

Для сокращения времени ожидания КПП работает в усиленном режиме, налажено взаимодействие с местными органами.

Водителей просят учитывать текущую ситуацию и корректировать маршруты, выбирая альтернативные направления.

АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. На севере Казахстана на границе с Россией образовалась очередь из грузовиков, На севере Казахстана на границе с Россией образовалась очередь из грузовиков, сообщает пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).

"В настоящее время в пункте пропуска "Косак" ( Павлодарская область ) на казахстанско‑российской границе наблюдается скопление грузовых транспортных средств", — говорится в заявлении.

В ведомстве это объяснили сезонным ростом объемов перевозок овощей и фруктов.

КНБ попросил водителей заранее корректировать маршруты и выбирать альтернативные направления, напомнив о пунктах пропуска в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.