На границе Казахстана с Россией образовалось скопление грузовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пункте пропуска "Косак" на границе Казахстана и России образовалось скопление грузовиков из-за сезонного роста перевозок овощей и фруктов.
- Для сокращения времени ожидания КПП работает в усиленном режиме, налажено взаимодействие с местными органами.
- Водителей просят учитывать текущую ситуацию и корректировать маршруты, выбирая альтернативные направления.
АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. На севере Казахстана на границе с Россией образовалась очередь из грузовиков, сообщает пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).
"В настоящее время в пункте пропуска "Косак" (Павлодарская область) на казахстанско‑российской границе наблюдается скопление грузовых транспортных средств", — говорится в заявлении.
В ведомстве это объяснили сезонным ростом объемов перевозок овощей и фруктов.
КНБ попросил водителей заранее корректировать маршруты и выбирать альтернативные направления, напомнив о пунктах пропуска в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что для водителей действует система электронной очереди, позволяющая уточнить наличие свободных мест.
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