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На границе Казахстана с Россией образовалось скопление грузовиков - РИА Новости, 14.06.2026
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10:33 14.06.2026 (обновлено: 12:18 14.06.2026)
На границе Казахстана с Россией образовалось скопление грузовиков

КНБ Казахстана: на границе с Россией образовалась пробка из грузовиков

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудник мобильной таможенной группы проверяет документы
Сотрудник мобильной таможенной группы проверяет документы - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник мобильной таможенной группы проверяет документы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пункте пропуска "Косак" на границе Казахстана и России образовалось скопление грузовиков из-за сезонного роста перевозок овощей и фруктов.
  • Для сокращения времени ожидания КПП работает в усиленном режиме, налажено взаимодействие с местными органами.
  • Водителей просят учитывать текущую ситуацию и корректировать маршруты, выбирая альтернативные направления.
АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. На севере Казахстана на границе с Россией образовалась очередь из грузовиков, сообщает пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).
"В настоящее время в пункте пропуска "Косак" (Павлодарская область) на казахстанско‑российской границе наблюдается скопление грузовых транспортных средств", — говорится в заявлении.
В ведомстве это объяснили сезонным ростом объемов перевозок овощей и фруктов.
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КНБ попросил водителей заранее корректировать маршруты и выбирать альтернативные направления, напомнив о пунктах пропуска в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что для водителей действует система электронной очереди, позволяющая уточнить наличие свободных мест.
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