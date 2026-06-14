В Самарской области ввели карантин из-за случая бруцеллеза скота

"Определить территорию в радиусе 5 километров, прилегающую к эпизоотическому очагу, в пределах административных границ: село Новокуровка, железнодорожная станция Чагра, село Михайло-Лебяжье, село Елань сельского поселения Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области, неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в документе.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов, которые занимаются ликвидацией очага или местных жителей.

Нельзя ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных. Также запрещен выпас животных на пастбищах, где паслись больные животные, в течение года. Действуют и другие ограничения.