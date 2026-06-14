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В Самарской области ввели карантин из-за случая бруцеллеза скота - РИА Новости, 14.06.2026
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15:30 14.06.2026
В Самарской области ввели карантин из-за случая бруцеллеза скота

В Хворостянском районе Самарской области ввели карантин из-за бруцеллеза скота

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКорова на молочной ферме
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Корова на молочной ферме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хворостянском районе Самарской области установлен карантин из-за случая бруцеллеза крупного рогатого скота.
  • Карантин установлен на территории в радиусе 5 километров, включая несколько населенных пунктов.
  • В очаге заболевания введены ограничения на лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, а также запрет на проведение сельскохозяйственных мероприятий, связанных со скоплением животных.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Карантин из-за случая бруцеллеза крупного рогатого скота установлен в Хворостянском районе Самарской области, следует из приказа комитета ветеринарии региона, опубликованного на сайте областного правительства.
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"Определить территорию в радиусе 5 километров, прилегающую к эпизоотическому очагу, в пределах административных границ: село Новокуровка, железнодорожная станция Чагра, село Михайло-Лебяжье, село Елань сельского поселения Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области, неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в документе.
В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов, которые занимаются ликвидацией очага или местных жителей.
Нельзя ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных. Также запрещен выпас животных на пастбищах, где паслись больные животные, в течение года. Действуют и другие ограничения.
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"Запретить в неблагополучном пункте проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов, выпаса восприимчивых животных из разных стад, отар, групп на одном пастбище или водопое и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных", - уточняется в приказе.
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