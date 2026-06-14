Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Junge Welt.
- По мнению автора материала, инициаторы этого плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Junge Welt.
"Должны быть действительно веские причины для того, чтобы <…> Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать ее полномочия. Неявным следствием такого шага станет то, что <…> Каллас больше не сможет, как в последние годы, бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров. Как известно, она даже хотела возглавить европейскую делегацию. В результате Москва заявила: "С ней мы не разговариваем", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, инициаторы этого плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.
Газета Financial Times в четверг сообщила, что страны союза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы объединения из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас. Отмечается, что участники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Европейской комиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.