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На Западе заявили о бунте против Каллас после выходки в адрес России - РИА Новости, 14.06.2026
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17:25 14.06.2026 (обновлено: 23:26 14.06.2026)
На Западе заявили о бунте против Каллас после выходки в адрес России

JW: в ЕС хотят урезать полномочия дипслужбы союза из-за риторики Каллас

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Junge Welt.
  • По мнению автора материала, инициаторы этого плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Junge Welt.
"Должны быть действительно веские причины для того, чтобы <…> Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать ее полномочия. Неявным следствием такого шага станет то, что <…> Каллас больше не сможет, как в последние годы, бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров. Как известно, она даже хотела возглавить европейскую делегацию. В результате Москва заявила: "С ней мы не разговариваем", — говорится в публикации.
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По мнению автора материала, инициаторы этого плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.
Газета Financial Times в четверг сообщила, что страны союза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы объединения из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас. Отмечается, что участники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Европейской комиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
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