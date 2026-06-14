На Западе заявили о бунте против Каллас после выходки в адрес России

По мнению автора материала, инициаторы этого плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.

Газета Financial Times в четверг сообщила, что страны союза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы объединения из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас. Отмечается, что участники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Европейской комиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.