Глава Минфина Израиля призвал к аннексии Западного берега реки Иордан

Краткий пересказ от РИА ИИ Бецалель Смотрич, министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", призвал к аннексии Западного берега реки Иордан до выборов.

Он заявил, что пока занимает министерский пост, палестинского государства не будет.

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильский министр финансов и лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич призвал правительство к незамедлительной аннексии Западного берега реки Иордан, не дожидаясь намеченных на осень этого года парламентских выборов в Израиле.

"Господин премьер-министр, пришло время принять решение и провозгласить суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (израильское обозначение Западного берега - ред.) прямо сейчас, еще до выборов", - заявил Смотрич, фрагмент выступления которого был опубликован в его социальных сетях.

Заявление было сделано в ходе церемонии подписания инвестиционного соглашения на 2 миллиарда шекелей (685 миллионов долларов), которые среди прочего будут потрачены на строительство 6 тысяч новых квартир в поселении Карней-Шомрон на Западном берегу.

Смотрич подчеркнул, что пока он занимает министерский пост, палестинского государства не будет.

Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим , который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.