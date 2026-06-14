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Глава Минфина Израиля призвал к аннексии Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 14.06.2026
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22:55 14.06.2026 (обновлено: 22:57 14.06.2026)
Глава Минфина Израиля призвал к аннексии Западного берега реки Иордан

Глава минфина Израиля Смотрич призвал к аннексии Западного берега Иордана

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бецалель Смотрич, министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", призвал к аннексии Западного берега реки Иордан до выборов.
  • Он заявил, что пока занимает министерский пост, палестинского государства не будет.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильский министр финансов и лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич призвал правительство к незамедлительной аннексии Западного берега реки Иордан, не дожидаясь намеченных на осень этого года парламентских выборов в Израиле.
"Господин премьер-министр, пришло время принять решение и провозгласить суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (израильское обозначение Западного берега - ред.) прямо сейчас, еще до выборов", - заявил Смотрич, фрагмент выступления которого был опубликован в его социальных сетях.
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Заявление было сделано в ходе церемонии подписания инвестиционного соглашения на 2 миллиарда шекелей (685 миллионов долларов), которые среди прочего будут потрачены на строительство 6 тысяч новых квартир в поселении Карней-Шомрон на Западном берегу.
Смотрич подчеркнул, что пока он занимает министерский пост, палестинского государства не будет.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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