ЦАХАЛ может прекратить наступление в Ливане в рамках соглашения США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может прекратить наступление в южном Ливане на фоне заключаемого между США и Ираном соглашения.
- Вопрос о присутствии израильских войск в зоне безопасности будет обсуждаться с ливанцами в рамках прямых переговоров в США.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может прекратить наступление в южном Ливане на фоне заключаемого между США и Ираном соглашения, однако вывод израильских войск из зоны безопасности пока не планируется, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
"В рамках соглашения, заключаемого между Соединенными Штатами и Ираном, ЦАХАЛ готовится к возможности того, что политическое руководство отдаст приказ остановить наземное наступление войск на юге Ливана ... Фактически, это могут быть последние дни, когда у ЦАХАЛ есть возможность применять силу с целью захвата новых территорий в Ливане", - говорится в публикации гостелерадиокомпании.
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По данным Kan, Израиль готовится сократить атаки в глубине Ливана, чтобы "не навредить" соглашению между США и Ираном. При этом израильские источники в сфере безопасности сообщили гостелерадиокомпании, что ЦАХАЛ не будет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана в рамках соглашения с Ираном. Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться с ливанцами в рамках прямых переговоров, которые состоятся через полторы недели в США.
В субботу премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки. Он добавил, что Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки, которое должно произойти сразу после выработки окончательного текста.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные.
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