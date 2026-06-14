"Он нас подставил": разъяренные израильтяне набросились на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Израиля выразили недовольство анонсированным подписанием соглашения между США и Ираном.
- Чиновники Израиля считают, что соглашение не учитывает интересы Израиля и вредит им.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Израиля сильно недовольны анонсированным подписанием соглашения между США и Ираном, пишет израильский новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
"Это плохое соглашение. Никто им не доволен. Они (американцы. — Прим. ред.) понимают, что оно нам не подходит и вредит израильским интересам", — пожаловался один из чиновников в беседе с изданием.
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Его коллега назвал соглашение провальным, обвинив его в том, что Трамп не учел интересы Израиля при его подписании.
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"Трамп нас подставил!" — подытожил чиновник.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании содержит положения, связанные с вопросами судоходства, восстановления и экономического развития страны, разблокировки иранских активов, а также экономический план для выплаты компенсаций.
Иранские СМИ ранее публиковали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он включал положения о снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива, а также о снятии санкций и отказе ИРИ от создания ядерного оружия.
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