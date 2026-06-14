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"Он нас подставил": разъяренные израильтяне набросились на Трампа - РИА Новости, 14.06.2026
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02:46 14.06.2026
"Он нас подставил": разъяренные израильтяне набросились на Трампа

Ynet: в Израиле обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном

© AP Photo / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Израиля выразили недовольство анонсированным подписанием соглашения между США и Ираном.
  • Чиновники Израиля считают, что соглашение не учитывает интересы Израиля и вредит им.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Израиля сильно недовольны анонсированным подписанием соглашения между США и Ираном, пишет израильский новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
"Это плохое соглашение. Никто им не доволен. Они (американцы. — Прим. ред.) понимают, что оно нам не подходит и вредит израильским интересам", — пожаловался один из чиновников в беседе с изданием.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Трамп пообещал "дискобомбулировать" противников
Вчера, 02:39
Его коллега назвал соглашение провальным, обвинив его в том, что Трамп не учел интересы Израиля при его подписании.
«
"Трамп нас подставил!" — подытожил чиновник.
Вчера Трамп заявил в публикации в соцсети Truth Social, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на воскресенье. В иранском внешнеполитическом ведомстве допустили, что меморандум подпишут в ближайшие дни, однако отмечали, что это произойдет "не завтра".
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Стармер и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
13 июня, 20:38
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании содержит положения, связанные с вопросами судоходства, восстановления и экономического развития страны, разблокировки иранских активов, а также экономический план для выплаты компенсаций.
Иранские СМИ ранее публиковали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он включал положения о снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива, а также о снятии санкций и отказе ИРИ от создания ядерного оружия.
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Трамп рассказал об отношениях с Ираном
13 июня, 20:14
 
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