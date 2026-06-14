На западе Ирана отменили авиаперелеты

При этом агентство отметило, что официального извещения по данному поводу пока не было.

Позднее представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван уточнил, что речь идет о введенных ранее ограничениях, которые продолжают действовать. Он подчеркнул, что никаких новых уведомлений об ограничении полетов на территории Ирана не выпускалось.