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На западе Ирана отменили авиаперелеты - РИА Новости, 14.06.2026
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22:01 14.06.2026 (обновлено: 22:50 14.06.2026)
На западе Ирана отменили авиаперелеты

Tasnim: на западе Ирана отменили авиаперелеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиаперелеты на западе Ирана отменили до последующего уведомления.
  • Официального извещения об отмене авиаперелетов пока не было.
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Авиаперелеты в западной части Ирана отменены, сообщило иранское агентство Tasnim.
"Авиаперелеты на западе Ирана отменены до последующего уведомления. Это решение было принято с учетом текущих обстоятельств", - говорится в сообщении.
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При этом агентство отметило, что официального извещения по данному поводу пока не было.
Причины отмены также не уточняются.
Информация была опубликована после того, как Израиль атаковал ливанскую столицу Бейрут, а секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр заявил, что грядет ответ.
Позднее представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван уточнил, что речь идет о введенных ранее ограничениях, которые продолжают действовать. Он подчеркнул, что никаких новых уведомлений об ограничении полетов на территории Ирана не выпускалось.
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