На западе Ирана отменили авиаперелеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиаперелеты на западе Ирана отменили до последующего уведомления.
- Официального извещения об отмене авиаперелетов пока не было.
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Авиаперелеты в западной части Ирана отменены, сообщило иранское агентство Tasnim.
"Авиаперелеты на западе Ирана отменены до последующего уведомления. Это решение было принято с учетом текущих обстоятельств", - говорится в сообщении.
При этом агентство отметило, что официального извещения по данному поводу пока не было.
Причины отмены также не уточняются.
Позднее представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван уточнил, что речь идет о введенных ранее ограничениях, которые продолжают действовать. Он подчеркнул, что никаких новых уведомлений об ограничении полетов на территории Ирана не выпускалось.