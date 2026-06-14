Хор Минина собрал ошеломительные аплодисменты после исполнения "Калинки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хор Владимира Минина исполнил песню «Калинка» на закрытии Moscow Jazz Festival, проходящем в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
- Исполнение Хора Минина вызвало бурную реакцию публики, включая овации и крики «Браво!».
- Хор также представил обработки известных композиций, включая Summertime Джорджа Гершвина и «Весна» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Хор Владимира Минина собрал ошеломительные аплодисменты после исполнения песни "Калинка" на закрытии Moscow Jazz Festival, передает корреспондент РИА Новости.
Закрытие Moscow Jazz Festival проходит в Концертном зале имени Чайковского в Москве в воскресенье.
Артисты Хора Минина во главе с дирижером Тимофеем Гольбергом представили свою интерпретацию легендарной песни "Калинка", написанной Иваном Ларионовым.
Услышав знакомый мотив песни, публика поддержала артистов бурными аплодисментами, а после зал разразился овациями и криками "Браво!".
Кроме того, Хор Владимира Минина исполнил известные композиции в обработках для хора, среди них Summertime Джорджа Гершвина и "Весна" из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы.
Moscow Jazz Festival проходит в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.