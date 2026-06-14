Хор Минина собрал ошеломительные аплодисменты после исполнения "Калинки"

Артисты Хора Минина во главе с дирижером Тимофеем Гольбергом представили свою интерпретацию легендарной песни "Калинка", написанной Иваном Ларионовым.

Услышав знакомый мотив песни, публика поддержала артистов бурными аплодисментами, а после зал разразился овациями и криками "Браво!".

Кроме того, Хор Владимира Минина исполнил известные композиции в обработках для хора, среди них Summertime Джорджа Гершвина и "Весна" из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы.