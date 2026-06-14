Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В городе объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 17.35 (совпадает с мск) в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
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