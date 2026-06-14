Умер экс-глава подразделения "Альфа" Александр Гусев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушел из жизни экс-глава подразделения антитеррора "Альфа" Александр Гусев.
- Он возглавлял группу с 1995 по 1998 год.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Умер бывший глава Управления "А" Центра спецназначения ФСБ Александр Гусев, сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделений антитеррора.
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"Сегодня на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора "Альфа" с 1995 по 1998 год", — говорится в релизе.
Гусев родился 26 ноября 1946 года в Москве в семье офицера Советской армии. Окончил Московское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР и Военную академию имени М. В. Фрунзе.
С 1968-го работал в органах госбезопасности, более 20 лет отдал службе в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку спецназначения КГБ СССР, прошел путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.
В ассоциации напомнили, что под руководством Гусева успешно провели многие спецоперации по освобождению заложников, а также спасли сотни жизней после первой чеченской войны.