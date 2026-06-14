Володин: Госдума усилила защиту прав граждан от перепродажи ж/д билетов

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"Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф - до 500 тысяч рублей. Это решение - в интересах людей", - заключил политик.