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Володин: Госдума усилила защиту прав граждан от перепродажи ж/д билетов - РИА Новости, 14.06.2026
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10:51 14.06.2026
Володин: Госдума усилила защиту прав граждан от перепродажи ж/д билетов

Володин: ГД усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума на этой неделе приняла закон, усиливающий защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов.
  • По словам Вячеслава Володина, массовый выкуп ж/д билетов приводит к искусственному дефициту мест в поездах и переплате со стороны граждан.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума принятым на этой неделе законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, ему поступают обращения о росте случаев массового выкупа железнодорожных билетов с целью дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Парламентарий отметил, что все это приводит к искусственному дефициту мест в поездах, а также создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать.
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"Перепродажа билетов, как правило, осуществляется на онлайн-платформах по размещению объявлений. За свои услуги так называемые "перекупщики" получают 1,5-3 тыс. рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема приобретает особую актуальность… Принятым на этой неделе федеральным законом усилили защиту прав граждан" - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Володин напомнил, что в 2025 году было установлено ограничение на оформление электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние ресурсы и посредников.
Председатель Госдумы со ссылкой на данные ОАО "РЖД" добавил, что за 2024 год выявлено 2 тысячи случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7 тысяч билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО "РЖД".
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"Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф - до 500 тысяч рублей. Это решение - в интересах людей", - заключил политик.
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