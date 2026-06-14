В Госдуме рассказали о льготах и выплатах донорам крови

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Доноры крови имеют право на оплачиваемые выходные в день сдачи, внеочередные льготные путевки в санаторий, а почетные доноры - на ежегодную выплату в 19,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня.

"Во-первых, в день сдачи крови и ее компонентов донору должны предоставить один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. При этом гражданину обязаны выдать справку, дающую право на отгул", - сказала Стенякина

Она подчеркнула, что лучше заблаговременно оповестить руководителей и поговорить с коллегами о своих намерениях сдать кровь.

Депутат уточнила, что трудовое законодательство в России устанавливает четкий порядок выплат и льгот для доноров крови - это регламентирует статья 186 ТК РФ.

"В том случае, если ваша работа не связана с вредными или опасными условиями труда, то вы можете перенести выходной день. Важно знать, что компенсировать деньгами этот отгул нельзя. Но если вы сдадите кровь в выходные, работодатель должен вам выплатить средний заработок и за эти дни", - добавила Стенякина.

По ее словам, если работник сдал кровь как донор хотя бы два раза в год, то он может просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения.

"Такие путевки получают по месту работы или учебы. Сдать кровь можно и за вознаграждение, но, как правило, за деньги принимают редкие группы крови. Если сдавать кровь регулярно, то появляется право на первоочередную покупку льготных путевок в санатории", - рассказала парламентарий.

Стенякина также сообщила, что с получением звания почетного донора человек получает право на ряд федеральных и региональных льгот: получение медпомощи без очереди, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время и ежегодная денежная выплата в размере 19,5 тысяч рублей.

"А при сдаче крови и ее компонентов по накопительной системе можно получить: 24 тысячи рублей после четвертой донации крови, 62,4 тысячи рублей после 10-й донации тромбоцитов, 62,4 тысячи рублей после 15-й донации плазмы", - рассказала она.

Член думского комитета напомнила, что по инициативе партии " Единая Россия " два года назад был принят закон, приравнявший доноров крови и костного мозга к волонтерам.