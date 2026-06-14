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В Госдуме рассказали о льготах и выплатах донорам крови - РИА Новости, 14.06.2026
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03:22 14.06.2026
В Госдуме рассказали о льготах и выплатах донорам крови

Стенякина: доноры имеют право на оплачиваемые выходные в день сдачи крови

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВзятие образца крови
Взятие образца крови - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Взятие образца крови. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Доноры крови имеют право на оплачиваемые выходные в день сдачи, внеочередные льготные путевки в санаторий, а почетные доноры - на ежегодную выплату в 19,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня.
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"Во-первых, в день сдачи крови и ее компонентов донору должны предоставить один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. При этом гражданину обязаны выдать справку, дающую право на отгул", - сказала Стенякина.
Она подчеркнула, что лучше заблаговременно оповестить руководителей и поговорить с коллегами о своих намерениях сдать кровь.
Депутат уточнила, что трудовое законодательство в России устанавливает четкий порядок выплат и льгот для доноров крови - это регламентирует статья 186 ТК РФ.
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"В том случае, если ваша работа не связана с вредными или опасными условиями труда, то вы можете перенести выходной день. Важно знать, что компенсировать деньгами этот отгул нельзя. Но если вы сдадите кровь в выходные, работодатель должен вам выплатить средний заработок и за эти дни", - добавила Стенякина.
По ее словам, если работник сдал кровь как донор хотя бы два раза в год, то он может просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения.
"Такие путевки получают по месту работы или учебы. Сдать кровь можно и за вознаграждение, но, как правило, за деньги принимают редкие группы крови. Если сдавать кровь регулярно, то появляется право на первоочередную покупку льготных путевок в санатории", - рассказала парламентарий.
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Стенякина также сообщила, что с получением звания почетного донора человек получает право на ряд федеральных и региональных льгот: получение медпомощи без очереди, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время и ежегодная денежная выплата в размере 19,5 тысяч рублей.
"А при сдаче крови и ее компонентов по накопительной системе можно получить: 24 тысячи рублей после четвертой донации крови, 62,4 тысячи рублей после 10-й донации тромбоцитов, 62,4 тысячи рублей после 15-й донации плазмы", - рассказала она.
Член думского комитета напомнила, что по инициативе партии "Единая Россия" два года назад был принят закон, приравнявший доноров крови и костного мозга к волонтерам.
"Эта норма позволила донорам получать новые меры поддержки, предусмотренные для волонтеров России", - подытожила Стенякина.
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