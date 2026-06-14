Спасатель рассказал, какие вещи нужны для похода в горы

"Потому что у нас в горах буквально за один день можно сжечь глаза или получить солнечные ожоги. Желательно, конечно, брать с собой яркую одежду, а зимой - теплую одежду, термобелье, спальники пуховые. Если теплое время года, тоже не пренебрегать - легкие какие-то пуховки обязательно нужно брать, потому что в горах температура ночью опускается ниже нуля", - отметил спасатель.