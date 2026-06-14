Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед походом в горы на Северном Кавказе необходимо заранее подготовить список необходимых вещей.
- В список должны входить средства связи, спички, вода, компас, фонарик, запасные батарейки, индивидуальная аптечка, а также спутниковая связь или GPS-трекеры для передачи сигнала SOS.
- Обязательно нужно взять с собой солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, а также теплую одежду и термобелье, даже если поход планируется в теплое время года.
НАЛЬЧИК, 14 июн – РИА Новости. Перед походом в горы на Северном Кавказе нужно заранее подготовить самые необходимые вещи, среди них средства связи, теплая одежда и солнцезащитные средства, рассказал РИА Новости начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
"Перед выходом в поход в горы нужно обязательно составить список того, что брать с собой. Потому что в голове вроде бы все помнишь, а когда выходишь, обязательно что-то забываешь. В этот список должны входить спички, вода, компас, фонарик, запасные батарейки, индивидуальная аптечка. В идеале, конечно, нужна спутниковая связь, если же нет такой возможности, есть GPS-трекеры, которые тоже в случае необходимости передают сигнал SOS", - сказал Гулиев.
Он добавил, что в горах также обязательны солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
"Потому что у нас в горах буквально за один день можно сжечь глаза или получить солнечные ожоги. Желательно, конечно, брать с собой яркую одежду, а зимой - теплую одежду, термобелье, спальники пуховые. Если теплое время года, тоже не пренебрегать - легкие какие-то пуховки обязательно нужно брать, потому что в горах температура ночью опускается ниже нуля", - отметил спасатель.
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