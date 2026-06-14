Германия — Кюрасао: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 14 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сборные Германии и Кюрасао проведут матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за матчем также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия