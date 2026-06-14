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Германия — Кюрасао: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 14 июня - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:00 14.06.2026

Германия — Кюрасао: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 14 июня

© Фото : DFBСборная Германии по футболу 2024
Сборная Германии по футболу 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : DFB
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сборные Германии и Кюрасао проведут матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за матчем также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Германия
7 : 1
Кюрасао
06‎’‎ • Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
38‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
45‎’‎ • Кай Хаверц (П)
47‎’‎ • Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
78‎’‎ • Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
88‎’‎ • Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
21‎’‎ • Ливано Комененсия
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