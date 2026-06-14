Офтальмолог предупредила о вреде гаджетов в темноте

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользование телефоном в темноте вызывает зрительную утомляемость, дискомфорт в глазах и снижение зрения.

Синий свет от гаджетов приводит к снижению числа морганий и может негативно сказываться на зрении, особенно у молодых пациентов.

Использование гаджетов перед сном приводит к нарушению циркадного ритма и перевозбуждению нервной системы.

МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Пользование телефоном в темноте вызывает зрительную утомляемость, дискомфорт в глазах и снижение зрения, также гаджеты перед сном приводят к перевозбуждению нервной системы, рассказала РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.

"Экран на телефоне особенно яркий в темноте, поэтому это и приводит к нескольким особенностям со стороны глаз: повышение зрительной утомляемости, снижение числа морганий, повышение дискомфорта в глазах, снижение зрения. Вред синего света, исходящего из гаджетов, уже доказан и, к сожалению, мы – офтальмологи - уже "видим" его в глазах молодых пациентов", - сказала врач.

По ее словам, ограничивать "общение" с гаджетами особенно важно тем, чей род деятельности и так связан с компьютером или работой в телефоне.