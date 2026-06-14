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Офтальмолог предупредила о вреде гаджетов в темноте - РИА Новости, 14.06.2026
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02:35 14.06.2026
Офтальмолог предупредила о вреде гаджетов в темноте

Врач Садуева: использование гаджетов в темноте вызывает снижение зрения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользование телефоном в темноте вызывает зрительную утомляемость, дискомфорт в глазах и снижение зрения.
  • Синий свет от гаджетов приводит к снижению числа морганий и может негативно сказываться на зрении, особенно у молодых пациентов.
  • Использование гаджетов перед сном приводит к нарушению циркадного ритма и перевозбуждению нервной системы.
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Пользование телефоном в темноте вызывает зрительную утомляемость, дискомфорт в глазах и снижение зрения, также гаджеты перед сном приводят к перевозбуждению нервной системы, рассказала РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.
"Экран на телефоне особенно яркий в темноте, поэтому это и приводит к нескольким особенностям со стороны глаз: повышение зрительной утомляемости, снижение числа морганий, повышение дискомфорта в глазах, снижение зрения. Вред синего света, исходящего из гаджетов, уже доказан и, к сожалению, мы – офтальмологи - уже "видим" его в глазах молодых пациентов", - сказала врач.
По ее словам, ограничивать "общение" с гаджетами особенно важно тем, чей род деятельности и так связан с компьютером или работой в телефоне.
"И не следует забывать о вреде использования гаджета перед сном со стороны нервной системы – нарушение циркадного ритма из-за блокировки выработки гормона сна – мелатонина. В связи с чем мозг не понимает, что пришло время отдыха, происходит перевозбуждение нервной системы, нарушение качества сна", - добавила Садуева.
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