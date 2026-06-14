Чемпионат мира в США могут посетить до семи миллионов иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ На чемпионат мира по футболу в США ожидается прибытие от пяти до семи миллионов иностранцев.

Маркуэйн Маллин, глава министерства внутренней безопасности, заявил, что чемпионат будет безопасным и одним из лучших.

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин сообщил, что на чемпионат мира по футболу в США приедут до 7 миллионов иностранцев.

"У нас будет от пяти до семи миллионов гостей", - сказал Маллин в интервью CNN.

По его словам, в ведомстве пока не видят каких-то специальных угроз безопасности. "Есть угроза из-за большого количества приезжающих людей", - сказал чиновник.

"У нас будет безопасный и один из лучших чемпионатов", - заявил Маллин.