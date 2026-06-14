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Чемпионат мира в США могут посетить до семи миллионов иностранцев - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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16:55 14.06.2026 (обновлено: 17:03 14.06.2026)
Чемпионат мира в США могут посетить до семи миллионов иностранцев

Глава МВБ США Маллин: на ЧМ-2026 приедут от пяти до семи миллионов иностранцев

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На чемпионат мира по футболу в США ожидается прибытие от пяти до семи миллионов иностранцев.
  • Маркуэйн Маллин, глава министерства внутренней безопасности, заявил, что чемпионат будет безопасным и одним из лучших.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин сообщил, что на чемпионат мира по футболу в США приедут до 7 миллионов иностранцев.
"У нас будет от пяти до семи миллионов гостей", - сказал Маллин в интервью CNN.
По его словам, в ведомстве пока не видят каких-то специальных угроз безопасности. "Есть угроза из-за большого количества приезжающих людей", - сказал чиновник.
"У нас будет безопасный и один из лучших чемпионатов", - заявил Маллин.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.
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