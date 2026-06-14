Агент предположил, что Батраков не перейдет в другой клуб во время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что возможный переход полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Батракова остается открытым вопросом до окончания чемпионата мира по футболу.
- По мнению Барбозы, крупные европейские клубы, включая «ПСЖ», вряд ли будут осуществлять важные сделки во время чемпионата мира.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что возможный переход полузащитника сборной России и московского "Локомотива" Алексея Батракова остается открытым вопросом до окончания чемпионата мира по футболу.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". Позднее издание Le Parisien писало, что клуб отказался от приобретения Батракова.
"Батраков очень молодой, талантливый футболист, но я не думаю, что во время чемпионата мира крупные клубы Европы будут осуществлять важные сделки. В том числе это касается и "ПСЖ". Никто из клубов не уверен, кто останется, а кто уйдет, в любом случае будут большие передвижения. Но это станет известно уже после окончания чемпионата мира. Так что переход Батракова за границу остается открытым вопросом", - сказал Барбоза.