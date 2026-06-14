Плюшевые львы и конструктор: СМИ узнали, что у сборной Англии украли на ЧМ

По новым данным, у двоих задержанных обнаружены вещи на общую сумму в 13,52 тысячи фунтов стерлингов. Как следует из судебных документов, у злоумышленников найдены четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов стерлингов и пять пар обуви по 170 фунтов стерлингов, а также несколько футболок сборной Англии с автографами, мяч чемпионата мира за 160 фунтов стерлингов и пара вратарских перчаток за 120 фунтов стерлингов. Среди прочих предметов были обнаружены два плюшевых льва и набор Lego с моделью кроссовок Nike Air.