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Плюшевые львы и конструктор: СМИ узнали, что у сборной Англии украли на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:19 14.06.2026 (обновлено: 15:29 14.06.2026)
Плюшевые львы и конструктор: СМИ узнали, что у сборной Англии украли на ЧМ

Sky Sports: среди украденных у сборной Англии вещей были плюшевые львы и Lego

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМячи на поле
Мячи на поле - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин украли вещи и экипировку сборной Англии по футболу на общую сумму в 13,5 тысячи фунтов стерлингов.
  • Полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых, у которых нашли украденное.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Двое мужчин украли у сборной Англии по футболу вещи и экипировку на общую сумму в 13,5 тысячи фунтов стерлингов (более 18 тысяч долларов США), сообщает Sky Sports.
Ранее СМИ сообщили, что во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури) большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена. Отмечалось, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Позже Sky Sports сообщил, что полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых.
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По новым данным, у двоих задержанных обнаружены вещи на общую сумму в 13,52 тысячи фунтов стерлингов. Как следует из судебных документов, у злоумышленников найдены четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов стерлингов и пять пар обуви по 170 фунтов стерлингов, а также несколько футболок сборной Англии с автографами, мяч чемпионата мира за 160 фунтов стерлингов и пара вратарских перчаток за 120 фунтов стерлингов. Среди прочих предметов были обнаружены два плюшевых льва и набор Lego с моделью кроссовок Nike Air.
Прокурор округа предъявила обвинения двум мужчинам в присвоении краденого имущества, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.
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