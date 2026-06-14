Австралиец Иранкунда признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Турции.
- Нестори Иранкунда открыл счет на 27-й минуте матча и стал самым молодым футболистом в истории сборной Австралии, забившим на чемпионатах мира.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Турции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В следующем матче сборная Австралии 19 июня сыграет против команды США.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
14 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
27’ • Нестори Иранкунда
75’ • Коннор Меткалф