Австралиец Иранкунда признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против Турции

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Турции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).