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Австралиец Иранкунда признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против Турции - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:36 14.06.2026
Австралиец Иранкунда признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против Турции

Австралиец Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча с Турцией на ЧМ-2026

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Турции.
  • Нестори Иранкунда открыл счет на 27-й минуте матча и стал самым молодым футболистом в истории сборной Австралии, забившим на чемпионатах мира.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Турции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы D, которая прошла в Ванкувере (Канада) в присутствии 52497 зрителей, завершилась победой австралийской сборной со счетом 2:0. Нестори открыл счет на 27-й минуте встречи и стал самым молодым футболистом в истории сборной Австралии, забившим на чемпионатах мира.
В следующем матче сборная Австралии 19 июня сыграет против команды США.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
Австралия
2 : 0
Турция
27‎’‎ • Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
75‎’‎ • Коннор Меткалф
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАвстралияКанадаСШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Нестори Иранкунда
 
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