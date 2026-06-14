Бразильский посол рассказал о шансах сборной на ЧМ-2026

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бразильцы надеются на победу своей сборной на чемпионате мира по футболу, в команде есть перспективные игроки, сказал РИА Новости посол страны в России Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы все надеемся, что наша сборная победит. Но надо быть и реалистами. Кто-то когда-то сказал: для того, чтобы выиграть, вам нужно и проиграть. Мы выигрывали пять раз чемпионат мира, но это все требовало больших усилий и реорганизации", - сказал он в беседе с агентством.

"Но очень сложно дискутировать на эту тему. У нас в стране у каждого есть мнение по этому поводу. Кто-то считает так, кто-то по-другому. Но главное, что команда там, на чемпионате. Это уже говорит о многом. Мы должны болеть за них и надеяться, что они покажут свою лучшую игру", - подчеркнул он.