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Бразильский посол рассказал о шансах сборной на ЧМ-2026 - РИА Новости, 14.06.2026
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Футбол
 
08:56 14.06.2026
Бразильский посол рассказал о шансах сборной на ЧМ-2026

Посол в России дос Сантос: бразильцы надеются на победу своей сборной на ЧМ-2025

© REUTERS / Jeenah MoonСборная Бразилии по футболу
Сборная Бразилии по футболу - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборная Бразилии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос выразил надежду на победу бразильской сборной на чемпионате мира по футболу.
  • По его словам, в команде есть перспективные игроки, но мнения о шансах сборной на победу в стране расходятся.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бразильцы надеются на победу своей сборной на чемпионате мира по футболу, в команде есть перспективные игроки, сказал РИА Новости посол страны в России Сержио Родригес дос Сантос.
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"Мы все надеемся, что наша сборная победит. Но надо быть и реалистами. Кто-то когда-то сказал: для того, чтобы выиграть, вам нужно и проиграть. Мы выигрывали пять раз чемпионат мира, но это все требовало больших усилий и реорганизации", - сказал он в беседе с агентством.
По словам дипломата, в команде есть перспективные игроки.
"Но очень сложно дискутировать на эту тему. У нас в стране у каждого есть мнение по этому поводу. Кто-то считает так, кто-то по-другому. Но главное, что команда там, на чемпионате. Это уже говорит о многом. Мы должны болеть за них и надеяться, что они покажут свою лучшую игру", - подчеркнул он.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026БразилияСборная Бразилии по футболу
 
 
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