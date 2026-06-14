На юге Франции надеются на возвращение туристов из России, заявил генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что отельеры и владельцы ресторанов и брендовых магазинов на юге Франции надеются на возвращение туристов из России.
- Отсутствие прямых рейсов из России и длительные перелеты снижают привлекательность юга Франции для россиян.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Многие отельеры и владельцы ресторанов и брендовых магазинов на юге Франции надеются на возвращение туристов из России, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"Многие отельеры, владельцы ресторанов и брендовых магазинов с долей грусти вспоминают щедрых российских туристов и надеются на их возвращение", - рассказал Оранский.
ЕС в 2022 году закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.