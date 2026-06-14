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На юге Франции надеются на возвращение туристов из России, заявил генконсул - РИА Новости, 14.06.2026
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03:47 14.06.2026
На юге Франции надеются на возвращение туристов из России, заявил генконсул

Оранский: отельеры на юге Франции надеются на возвращение туристов из РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на город Марсель во Франции
Вид на город Марсель во Франции - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что отельеры и владельцы ресторанов и брендовых магазинов на юге Франции надеются на возвращение туристов из России.
  • Отсутствие прямых рейсов из России и длительные перелеты снижают привлекательность юга Франции для россиян.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Многие отельеры и владельцы ресторанов и брендовых магазинов на юге Франции надеются на возвращение туристов из России, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
Дипломат отметил, что отсутствие прямых рейсов из России в города на юге Франции и длительные и дорогостоящие перелеты существенно снижают привлекательность региона среди россиян для проведения отпуска.
"Многие отельеры, владельцы ресторанов и брендовых магазинов с долей грусти вспоминают щедрых российских туристов и надеются на их возвращение", - рассказал Оранский.
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