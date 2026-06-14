В Нью-Йорке баскетбольные фанаты разгромили несколько автобусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики "Нью-Йорк Никс" разгромили как минимум шесть автобусов в центре Нью-Йорка.
- Ранее команда выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Баскетбольные фанаты разгромили как минимум шесть автобусов в центре Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.
Местная команда "Нью-Йорк Никс" ранее выиграли свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94-90.
Назван самый ценный игрок финала плей-офф НБА
Вчера, 07:22
Болельщики выбили стекла автобусов, разрисовали их граффити, сорвали двери и люки. На некоторых транспортных средствах полностью сняты капоты.
Часть людей залезает на крыши разбитых автобусов, устраивая там импровизированные трибуны.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.