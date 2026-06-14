ВСУ атаковали коммунальные объекты и помещения ГИБДД в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки атаковали коммунальные объекты, помещения ГИБДД, отдела культуры и благоустройства Энергодара.
- Глава города Максим Пухов отметил, что специалисты продолжают восстановление ежедневно атакуемых подстанций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. ВСУ за сутки атаковали коммунальные объекты, помещения ГИБДД, отдела культуры и благоустройства города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, написал в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.
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"За последние сутки под ударами оказались помещения ГИБДД, коммунальных служб, обеспечивающих озеленение и благоустройство города, а также отдел культуры. Вдумайтесь: культура, цветущие улицы, чистота и порядок - вот что стало целью тех, кто пытается посеять страх и разрушение", - написал Пухов.
Это еще одно доказательство того, что враг ведет борьбу не с военными объектами, а с самой мирной жизнью Энергодара, с его людьми, историей и будущим, отметил он.
Глава города написал, что специалисты продолжают восстановление ежедневно атакуемых ВСУ подстанций в Энергодаре и рядом с городом.
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