ВСУ атаковали коммунальные объекты и помещения ГИБДД в Энергодаре

"За последние сутки под ударами оказались помещения ГИБДД, коммунальных служб, обеспечивающих озеленение и благоустройство города, а также отдел культуры. Вдумайтесь: культура, цветущие улицы, чистота и порядок - вот что стало целью тех, кто пытается посеять страх и разрушение", - написал Пухов.

Это еще одно доказательство того, что враг ведет борьбу не с военными объектами, а с самой мирной жизнью Энергодара, с его людьми, историей и будущим, отметил он.