Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы снова перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА повторно атаковали Ярославскую область.
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто в целях безопасности.
- Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто в целях безопасности, украинские БПЛА повторно атакуют Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ранее губернатор информировал о том, что украинские БПЛА атаковали Ярославскую область. Большинство беспилотников при атаке было сбито. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы уже перекрывали в целях безопасности на время предыдущей атаки.
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"Наш регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.