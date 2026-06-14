Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы снова перекрыли

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"Наш регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".