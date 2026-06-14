Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили.
- Ранее оно было перекрыто из-за атаки украинских БПЛА на Ярославскую область.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее губернатор сообщал, что украинские БПЛА атаковали Ярославскую область, в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.